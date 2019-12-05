Instagram yaş sınırı getirdi: 13 yaşın altındakilerin hesabı kapatılacak

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, platforma kaydolacak kullanıcılarına 13 yaş sınırı getireceğini, bu yaşın altındaki mevcut kullanıcıların hesaplarınınsa kilitleneceğini açıkladı.

Instagram, küçük yaştaki kullanıcıları denetlememesi nedeniyle ‘çocuk güvenliği yasalarını ihlal etmek’le eleştiriliyordu.

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Facebook ve Instagram, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını kilitlemek üzere yeni moderatörler görevlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, kullanıcılardan istenecek yaş bilgisinin diğer kullanıcılarla paylaşılmayacağı belirtildi.