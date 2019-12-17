Instagram, kullanıcıları paylaşımlarının içeriğine dair önceden uyaracak yeni bir yazılım geliştiriyor

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, hakaret ve küfür içeren yorumlar yazan kullanıcıları paylaşımda bulunmadan önce uyaracak yeni bir yazlımı üzerinde çalışıyor.

Fotoğraf: DHA

Yapay zeka destekli yorum kontrol sistemi, kullanıcılar daha yorumlarını yazarken, kullanılan kelimelerin içeriğini analiz edecek. Eğer kullanıcı küfür veya hakaret içerikli bir yorum yazdıysa, önce karşısına ‘Bu yorumu paylaşmak istediğine emin misin?’ benzeri bir uyarı çıkacak.

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Yorum yapmak isteyen kişi, kendisine sunulan seçenekler dahilinde Instagram filtresine takılan yorumunu olduğu gibi paylaşmayı, yorumun içeriğini gözden geçirmeyi ya da yorumu yazmaktan tamamen vazgeçmeyi seçebilir.

Kullanıcı uyarıya rağmen paylaşımını değiştirmeden yaparsa, Instagram söz konusu kullanıcıya ya da yorumuna yaptırım uygulama hakkına sahip olacak.

Yorum kontrol filtresinin Instagram’ın yeni güncellemesiyle birlikte gelmesi beklenirken, Türkiye’de ne zaman devreye gireceği henüz açıklanmadı.

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Yaş sınırı getirilmişti

Instagram, 5 Aralık’ta platforma kaydolacak kullanıcılarına 13 yaş sınırı getireceğini, bu yaşın altındaki mevcut kullanıcıların hesaplarının da kilitleneceğini açıklamıştı.