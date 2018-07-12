‘Instagram aşkı’na poz verirken köpekbalığının ısırdığı model: Onlarla fotoğraf çektirenler gördüm

ABD’li model Katarina Zarutskie, Bahamalar’ın Exuma adasında fotoğraf çekilmek için poz verdiği esnada hemşire köpekbalığı tarafından kolundan ısırıldı. Zarutskie, eleştiriler için “Instagram’da onlarla fotoğraf çektirmiş pek çok insan gördüm” dedi.

Sputnik’in haberine göre, Instagram’da 13 bin takipçisi olan üniversite öğrencisi Zarutskie, Bahamalar’daki Exuma adasında tatildeydi. Zarutskie, yemekten dönerken Staniel Cay olarak bilinen bölgede hemşire köpekbalıklarıyla yüzen insanları gördü ve onlarla fotoğraf çekilmek istediğini söyledi.

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Beraberindekilerin endişelerine rağmen Zarutskie havuza girdi. Sırt üstü uzanan modeli hemşire köpekbalıklarından bir tanesi kolundan ısırdı. Köpekbalığının taşıdığı bakteriler yüzünden birden fazla antibiyotik kullanan Zarutskie’nin kolu ise iyi durumda.

Zarutskie, o anları şöyle anlattı: “Geriye doğru kendimi bıraktım. Sonra köpekbalığı geldi, kolumdan ısırdı ve beni aşağı çekti.”

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Sakin kalarak suya kan damlamaması için kolunu sudan çıkarmaya çalışan Zarutskie, korktuğunu fakat oradan güvenli bir şekilde çıkmak istiyorsa yanlış yapmaması gerektiğini bildiğini söyledi: “Onlar vahşi hayvanlar ve bu kontrol edilemeyecek bir durum. İnsanlara bunu yapmalarını tavsiye ederim ama bu konuda zeki olmalılar. Köpekbalıkları kendi evlerindeler.”

Öte yandan Zarutskie kendisine yöneltilen eleştirilere şöyle yanıt verdi: “Basın olayı kendi istediği şekilde kullandı ve hikayeyi, ben aptal ve sarışın bir Instagram modeliymişim gibi lanse ettiler. Bir sürü insandan kaba ve nefret dolu yorumlar aldım. Daha önceki sörf ve scuba diving deneyimlerimden biliyorum ki hemşire köpekbalıkları genelde güvenilirdir. Instagram’da onlarla fotoğraf çektirmiş pek çok insan gördüm.”