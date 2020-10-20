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Yaramazlara biraz batar!

Insta-retrospektif: 10 yılda en çok ‘like’ alan fotoğraflar

Geçtiğimiz günlerde 10’uncu yaşını kutlayan Instagram’da en çok beğeni alan fotoğrafların her yıl bir ünlüye ait olması şaşırtıcı değil. Ancak bir yumurta tüm ünlüleri tahtından etmeye yetti.

2010: Kurucu like’ları kaptı

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test

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Uygulamanın yaratıldığı yıl en çok beğenilen fotoğraf unvanını yaratıcılarından Kevin Systrom’un ayak parmakları ve bu sevimli köpeğin olduğu kare aldı.

2011: Bieber’ın mutlu aile tablosu

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What is it buddy

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‘Genç kızların sevgilisi’ Justin Bieber’ın henüz 17 yaşındayken paylaştığı, kardeşleri ve babasıyla poz verdiği bu aile fotoğrafı 2011’in en çok beğeni alan fotoğrafı karesi olması şaşırtıcı değil.

2012: ‘Directioner’lar geldi

https://www.instagram.com/p/RfENu7L4U8/?utm_source=ig_embed

2012’ye gelindiğinde ‘genç kızların‘ yeni bir sevgilisi vardı: One Direction. Louis Tomlinson’ın diğer bir grupu üyesi Zayn Malik’le paylaştığı bu Cadılar Bayramı pozu 2012’nin ‘like‘larını kaptı.

2013: Bieber amcası Will’in yardımıyla tahtını geri aldı

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Me and uncle Will

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Bieber’ın “Ben ve Will amca” notuyla paylatığı Will Smith pozu, şarkıcıya önceki yıl kaybettiği unvanı geri kazandırdı.

2014: Kardashian geldi; ‘bebeleri pistten alalım’

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Kim Kardashian ve ABD başkanlığına aday olduğunu açıklayan eşi Kanye West’in düğün fotoğrafı yılın en çok beğeni alan fotoğrafı oldu. Bu fotoğraf Kardashian ailesinin Instagram’ın en çok ‘like‘lı fotoğraflarına talip olacağının da habercisiydi.

2015: Unvan abladan kardeşe geçti

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Kim Kardashian’ın kardeşi Kendall Jenner’ın saç tutamlarına kalp şekilleri verilen bu kare yılın en çok ‘kalp‘ alan fotoğrafı oldu.

2016: Reklam arası

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when your lyrics are on the bottle 😛 #ad

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Selena Gomez Coca Cola sponsorluğundaki bu pozla en çok beğeni aldığı yıl şarkıcı Instagram’da en çık takipçisi olan kadın unvanına da sahipti.

2017: Kraliçe B. tahta oturdu

https://www.instagram.com/p/BP-rXUGBPJa/?utm_source=ig_embed

Beyonce’nin ikizlerine hamile olduğunu duyurduğu bu kare 7 milyon beğeniyle tüm zamanların en çok ‘like‘lanan fotoğrafı unvanını da almıştı.

2018: ‘Bebeğim oldu, bu da eli’

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stormi webster 👼🏽

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Kim Kardashian’ın bir başka kardeşi Kylie Jenner, Stormi ismini verdiği bebeğinin doğumunu ilan ettiği bu fotoğrafla yılın ‘like‘larını topladı. Beyonce’nin rekorunu da kırmış oldu.

2019: Kimse bir yumurta kadar olamadı

Tamamen Kylie Jenner’a ait olan en çok ‘beğeni’ alan fotoğraf olma rekorunu kırmak üzere yola çıkan bu yumurta amacına ulaştı. Hatta 54 milyonun üzerinde beğeni alarak tüm zamanların en çok ‘like’lanan fotoğrafı bile oldu.

2020: Chadwick Boseman’ın ölüm haberi

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It is with immeasurable grief that we confirm the passing of Chadwick Boseman.⁣ ⁣ Chadwick was diagnosed with stage III colon cancer in 2016, and battled with it these last 4 years as it progressed to stage IV. ⁣ ⁣ A true fighter, Chadwick persevered through it all, and brought you many of the films you have come to love so much. From Marshall to Da 5 Bloods, August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom and several more, all were filmed during and between countless surgeries and chemotherapy. ⁣ ⁣ It was the honor of his career to bring King T’Challa to life in Black Panther. ⁣ ⁣ He died in his home, with his wife and family by his side. ⁣ ⁣ The family thanks you for your love and prayers, and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time. ⁣ ⁣ Photo Credit: @samjonespictures

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Black Panther’ (Kara Panter) filmiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Chadwick Boseman’ın hayatını kaybettiği duyurulan bu paylaşım yılın en çok beğeni alan fotoğrafı oldu. 43 yaşındaki oyuncu bir süredir tedavi gördüğü kolon kanseri nedeniyle ağustos ayında hayatını kaybetmişti.

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