İnsanlık ayıbı: Macaristan sığınma talebi reddedilenlere yemek vermiyor

İnsan hakları savunucusu organizasyon Macaristan Helsinki Komitesi, Macar yetkililerin, ülkenin Sırbistan’la sınırındaki transit bölgede tutulan ve sığınma talepleri reddedilen göçmenlere yemek vermediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Guardian’daki habere göre göçmenlere hukuki destek veren komitenin açıklamasında, “21’inci yüzyıl Avrupası’nda insanları aç bırakmak açık bir insan hakkı ihlalidir. Bu gayrı insani bir tutum hatta işkencedir” dendi. Açıklamada, Macar yetkililerin, 13 kişiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi duruma müdahil olduktan sonra yemek verdiği vurgulanırken, “Bazı göçmenlere beş gün yemek verilmediği oldu. Bunu sistematik olarak yapıyorlar” ifadeleri kullanıldı.

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Komitenin başkan yardımcısı, “İnsanları aç bırakınca geldikleri Sırbistan’a döneceklerini düşünüyorlar” dedi.

2015’te Sırbistan sınırına tel örgü ördüren, göçmenlere destek veren kuruluşlarından vergi alan, göçmenleri tehlike olarak gören aşırı sağcı Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın sözcüsü Zoltan Kovacs ise komitenin eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi: “Transit bölgelerdeki herkes yasal hakları neyse ona sahip. Ancak, talepleri değerlendirilen ve reddedilenlere yemek verilmiyor. Ticari iş gibi düşünün. İş bitince yapacak bir şey yok. Başvuruları reddedenler transit bölgeyi terk edip Sırbistan’a dönebilir.”

Geçen yıl verdiği bir röportajda, “Kimseye bedava yemek yok” diyen Kovacs, “Bize hikaye değil bu ülkeye gerçekten sığınmak zorunda olduklarının kantını arıyoruz” dedi.

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Göçmenlere ayırdığı kota düşük olan Macaristan, geçen yıl Afganistan, Irak, Suriye’den kaçan 349 kişinin sığınma talebini kabul etti.