‘İnsanlığın Yolculuğu’: Dünyanın en büyük tablosu çocuklar yararına 45 milyon pounda satıldı

Dünyanın en büyük tablosu çocuklar yararına 45 milyon pounda (yaklaşık 485 milyon lira) satıldı.

Fotoğra: Reuters

Britanyalı sanatçı Sacha Jafri’nin Dubai’de bir otelin balo salonunda yaptığı tablo 1600 metrekare büyüklüğünde.

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‘The Journey of Humanity’ adlı tablo Guinness’e göre dünyanın en büyük kanvası.

Jafri’nin başta 70 parça halinde satmayı planladığı tabloyu Fransız kripto para girişimcisi Andre Abdoune bütün olarak satın aldı.

‘İnsanlığın Yolculuğu‘ yaşayan bir sanatçının açık artırmayla satılan en pahalı tablolarından biri oldu.

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Jafri bütün paranın Dubai Cares, Unicef, Unesco ve the Global Gift Foundation kurumlarına bağışlanarak, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerdeki dezavantajlı çocuklar için kullanılacağını belirtti.

Tablonun umduğunun iki katı fiyata satılmasına çok şaşırdığını belirten sanatçı, bir tablodan bir gecede bu kadar para toplayabilmenin çok etkileyici olduğunu ifade etti.

Yapımı sekiz ay süren tablo için 1065 fırça, 6 bin 300 litre boya kullanıldı.

Jafri tabloya başlamadan önce çocuklara çağrı yaparak salgının kendilerini nasıl hissettirdiğini anlatan resim yapmalarını istedi. Tablosunu 140 ülkeden çocuğun gönderdiği resimlerden ilham alarak yaptı.

Sanatçı, zaman zaman günde 20 saat boyunca eğilip çizerek ortaya çıkardığı tablonun yapım sürecinde omurgasından operasyon geçirmek zorunda kaldı.