İnsanlığın ‘hediyesi’: Bodrum’da denizden bir saatte bir kamyon çöp çıktı

Muğla’da yapılan deniz temizliğinde 100 kilogram atık bulundu.

Bodrum Belediyesi’nin dört yıl önce ‘Denize en çok mavi yakışır’ sloganıyla başlattığı deniz dibi çalışmaları kapsamında ekipler bugün Yalıçiftlik mahallesindeydi.

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Halk plajında dalgıçlar bir saat boyunca dipte çalışma yaptı. Denizin dibinden şezlong ve kano parçalarıyla ağ, şişe ve plastik eşyalardan oluşan yaklaşık 100 kilo atık çıkartıldı.

Atıklar, kıyıdaki ayrıştırma işleminin ardından Bodrum Belediyesi 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne gönderildi.

Proje kapsamında temizlik çalışmaları, 7 Şubat’ta Güvercinlik koyunda devam edecek.