İnsanlar nasıl kötü olur?

DR. ZEYNEP SENA AĞIM

DR. VELİ VURAL USLU

(Instragram: senataxin ve velivuraluslu)

Günlerden 14 Ekim 2019. Yer Vasil Levski Ulusal Stadyumu, Sofya. O gece UEFA 2020 Şampiyonası’nın A grubu eleme maçında, Bulgaristan, İngiltere’yi misafir eder.

Reklam

Bulgar taraftarlar, İngiliz siyah oyuncuları hedef alarak Nazi selamı verip maymun taklidi yapmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

Maçın daha altıncı dakikası. İngiliz futbolcu Marcus Rashford ceza sahasında. Rashford sert vurur ve top ağlarla buluşur. Daha 13 dakika geçmeden Harry Kane’den gelen topu içeri çeviren Raheem Sterling, Ross Barkley’ye topu gönderir, Barkley’nin şutu gol olur. Heyecan zirve yapmışken, 28. dakikada hakem Ivan Bebek’in çaldığı düdükle maç durur.

Nedeni ne ofsayt, ne taç, ne de yapılan faul. Nedeni, bir grup Bulgar taraftar tarafından gelen ırkçı tezahürat ve hareketlerdir. Maçın aleyhlerine gitmesine sinirlenmiş olan taraftarlar, İngiliz siyah oyuncuları hedef alarak Nazi selamı vermeye ve maymun taklidi yapmaya başlar. Uyarılardan sonra devam eden maça, 43. dakikada aynı sebeplerden tekrar ara verilir ve sahadakilere benzer durumun tekrarlanması halinde maçın iptal edileceği duyurulur. Irkçı tarafların sahayı terk etmesiyle maç sonunda kesintisiz devam eder ve zorlu geçen bir buçuk saat, İngiltere’nin 6-0’lik galibiyeti ile son bulur.

Her ne kadar futbol aşkı damarlarımızdaki kana işlemiş olsa da, biz bu maçın psikolojik yönüne odaklanmak istiyoruz. Avrupa tarihinin kara lekesi, ırkçılığın en taze örneklerinden birinin üstünden 75 yıl anca geçmişken, bilim insanları halen ‘sıradan’ insanı neyin ‘kötü’ yaptığının cevabını arıyor. Bu hafta, bu konudaki araştırmaları derleyip sizlere sunduk.

Reklam

İkinci Dünya Savaşı sırasında sol koluna toplama kampı kimlik numarası dövmesi yapılmış bir Yahudi. (Fotoğraf: Reuters)

1960’ların ilk yıllarında, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi Soykırımı’nın etkisinden kurtulamayan psikolog Stanley Milgram, Nazi askerlerinin bu korkunç suçları nasıl işlediğini merak eder. Her bilim insanı gibi, aklındaki soruların cevabını bulabilmek için ufak bir deney düzeneği hazırlar. Görev yaptığı prestijli Yale Üniversitesi’ndeki küçük laboratuvara iki gönüllü çağırır. Havalı beyaz önlüğünü giymiş bir ‘araştırmacı’, bu iki gönüllüye deneyin amacını ve nasıl yürüdüğünü açıklar. Sözde deney, cezanın ve şiddetinin öğrenme üzerindeki etkisini test eder. Birbirine bitişik iki odadan birinde ‘öğrenci’ olacak gönüllünün koluna elektrot bağlanır. Arkasından ‘öğretmen’ olan gönüllü ile ‘araştırmacı’ diğer odaya geçer ve deney başlar. Öğretmen’in görevi, hangi düzeyde şokun öğrenmeyi arttıracağını bulmak için öğrenciye basit hafıza soruları sormak ve yanlış cevap verdiği takdirde 15 volttan başlayarak artan büyüklüklerde elektrik vermektir.

Milgram deneyinden bir sahne. (Fotoğraf: Arşiv)

Sonuçları vermeye başlamadan önce, size öğretmenin bilmediği bir sır verelim: Deneyde sadece bir gönüllü var. Öğrenci, aslında acı çekiyor rolü yapmakta çok iyi bir aktör ve elektriğe filan da bağlı değil. Deneyin asıl test etmek istediği ise, otorite altında sıradan bir insanın ne kadar ileri gidebileceği. Yanıtlar 1963’te Journal of Abnormal and Social Psychology’de yayınlanan makalede.

Öğretmen görevindeki 40 adamın her biri, diğer odadaki öğrencinin acı dolu çığlıklarını ve deneyden çıkmak isteyen taleplerini duymalarına rağmen yanlış cevaplara karşılık olarak 300 volta kadar çıkar. (Prizlerimize gelen elektriğin 220 volt olduğunu hatırlayalım.) Öğretmenler artık durmak istediğinde ise, deneydeki araştırmacının “Lütfen devam edin”, “Deneyin tamamlanması için devam etmeniz şart” gibi cümleler kurması çoğu kişinin devam etmesi için yeterli olur. Öğretmenlerin yüzde 65’i, diğer odadan gelen seslerin kesilmesine rağmen, makinedeki son seviye olan 450 volta kadar öğrenciye elektrik vermeye devam eder. İlerleyen yıllarda etikliğinin çok tartışıldığı bu çalışmasından sonra, Milgram, sıradan insanları kötülüğe itenin, otorite figürünün ve emre itaat isteğinin etkisi olduğunu önerdi.

Milgram’ın liseden sıra ve mahalle arkadaşı olan Philip Zimbardo’nun aklına, yaklaşık 10 yıl sonra, 1971 yılında şu soru takılır: Tepede dikilen ve direktifler yağdıran biri olmadan da insanlar kötü eylemlerde bulunabilir mi?

Stanford Hapishane Deneyi. Gardiyan rolündeki bir öğrenci. (Fotoğraf: Arşiv)

Zimbardo, Stanford Üniversitesi’nin bodrum katında küçük bir hapishane modeli inşa etmeye başlar. Topladığı 24 gönüllü üniversite öğrencisini, biri ‘mahpus’, diğeri ‘gardiyan’ olmak üzere iki gruba ayırır. Model hapishaneye kapatılmadan önce, mahpuslara ve gardiyanlara rollerine uygun davranmaları talimatı verilir ve deney başlar.

Kendi hallerine bırakılan öğrenciler, deney boyunca başka hiçbir direktif almadan 24 saatte kendilerini rollerine kaptırmaya başlar. Zimbardo’nun deneyinin planlanandan erken durdurmasına kadar geçen altı gün içerisinde, hapishanede işler rayından çıkar. Gardiyan rolündeki öğrenciler, mahpus rolündeki diğerlerine psikolojik ve fiziksel şiddet uygular.

1973’te yayınlanan makaleye göre, fiziksel şiddetin bazı örnekleri, mahpusları çırılçıplak soymaya ve sadistçe eylemlere kadar varmıştır. Milgram deneyinin tersine, aktif bir otorite figürünün bulunmadığı bu deney, insanların, sistemin işlemesi için gerekli gördüklerini rolleri izleyerek ve sürüyü takip ederek de ‘kötü’ olabileceğini göstermiştir. 2004’te Bağdat yakınlarındaki Abu Ghraib hapishanesinde Amerikalı askerlerin mahpuslara uyguladığı işkenceler ise Zimbardo’nun deneyinin insan psikolojisinin bu karanlık kısmını ne kadar doğru yansıttığını gösterir nitelikte.

Milgram’ın deneyini modern zamanda test eden çalışmalar yapılmaya devam ediyor. 2009 yılında ABD’de tekrarlanan Milgram deneyi orijinal çalışmayla aynı sonuçları verdi. 2017’de yine Yahudi Soykırımı’ndan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Polonya’da yapılan Milgram deneyi, neredeyse 50 yıl sonra bambaşka bir coğrafyada hemen hemen aynı sonuçları verdi. Yalnız en yüksek voltajı veren ‘öğretmenlerin’ oranı yüzde 90’ı bulmuştu.

Ne yazık ki, psikoloji dalının her sorusunda olduğu gibi, neredeyse hiçbir zaman tek bir cevap yoktur. Her tezini bel altına bağlamayı seven Sigmund Freud, sadistçe eylemlerin arkasında cinsel arzular ve saldırganlık olduğunu söyler. Pek çok akrabasını Yahudi Soykırımı’nda kaybeden Heinz Kohut ise kötülüğün ardında çoğu zaman önem verilen ve saygı duyulan biri tarafından anlaşılmama ya da kabul edilmeme kaygısı olduğunu belirtir. Modern psikanalistlerden Christopher Bollas, bazı insanların içlerindeki boşluğu saldırganlıkla doldukları tezini ortaya atar. Avustralyalı psikolog Nick Haslam’ın özetlediği gibi kötülüğü motive eden ve ‘meşrulaştıran’ bir diğer faktör de insani özelliklerden ayırmadır (dehumanization). Soykırım sırasında Yahudilerin kollarına yapılan dövmeler, Afrika’dan getirilen kölelere vurulan kızgın damgalar, bir dine inanan insanların diğerlerini günahkar sayması… Bulgaristan – İngiltere karşılaşmasında olduğu gibi ten rengi farklı olan oyuncuları bir hayvanla özleştirme de bunun parçası değil mi?

Kötü olmanın altında yatan nedenler, bilim insanlarının 2 bin yıldan uzun zamandır aklını kurcalayan konular. Milattan önce 400’lü yıllarda yaşayan Sokrates bile “Kimse bile bile kötü değildir” diyerek, kötülüğün bilgisizlikten geldiğini savunmuştu. Biz de bu hafta size temel bazı teorileri anlatıp bilgilendirmeye çalıştık. Umarız haftanız kötülüklerden uzak, rahmetli babaannemin (Sena) her telefon konuşmasının sonunda temenni ettiği gibi ‘kötülerle karşılaştırmadığı’ bir hafta olur.

Kimdir?

Dr. Zeynep Sena Ağım: Doktorasını ABD’de Purdue Üniversitesi’nde toksikoloji ve sinir bilimi üzerine tamamladı. Şu anda Massachusetts Üniversitesi’nde sinir sistemi hastalıkları üzerine postdoc olarak araştırmalarına devam ediyor.

Dr. Veli Vural Uslu: Doktora çalışmalarını Almanya’da EMBL Heidelberg’de gelişim ve kanser moleküler genetiği üzerinde yaptı. Şimdi Almanya Neustadt’ta bitki metabolizması ve hastalıkları üzerinde proje lideri olarak çalışıyor. Aynı zamanda Heidelberg Üniversitesi’nde derslere girmektedir.

Kaynaklar