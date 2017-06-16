‘İnsanlar artık bir şeyleri kurtarmak istiyor’: Beyoğlu Sineması şimdilik kapanmıyor

Mali sıkıntılar nedeniyle kapanacağını duyuran Beyoğlu Sineması yönetimi, kamuoyunun da desteğiyle bir süre daha devam etme kararı aldı.

2013 yılında da benzer sebeplerle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beyoğlu Sineması, bağımsız film dağıtıcısı M3 Film’in Kariyo ve Ababay Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Başka Sinema’ platformunun desteğiyle varlığını sürdürmeye devam etmişti.

Ancak mali sıkıntıları aşamadığını ifade eden sinema bugün 30 Haziran’da kapanacağını duyurmuştu.

Sinema yazarı Cem Altınsaray’ın girişimleriyle sinemayı borçlarından kurtarmak üzere bir finansal destek kampanyası başlatılmıştı.

Cumhuriyet’ten Emrah Kolukısa’nın haberine göre Altınsaray’ın sinema yönetimiyle yaptığı görüşmeler sonucunda, kapanma süreci şimdilik durduruldu.

Altınsaray kararı “Başlattığımız bu kampanya sonucu şimdilik kapanma kararından geri adım atıldı. Bu bir umut ışığı” diye değerlendirdi.

Altınsaray dün Beyoğlu Sineması ile birlikte oluşturduğu bir metni paylaştı.

Sinema için yapılması gerekenlerin üç maddede sıralandığı bildiride, borcun en kısa zamanda ve sinemanın şanına yakışır şekilde ifa edilebileceği sağlıklı bir kaynak akışının yaratılması, mali açıdan dengeye ulaşmaya çalışırken, eşzamanlı olarak borca yol açan olumsuz koşulların giderilmesi adına adımlar atılması, sinemanın kendisini sadece film izlenen değil, sinema kültürünün her yönüyle paylaşılabildiği sosyal bir yaşam alanına dönüştürülmesi için projeler üretilmesi gerektiği ifade edildi.

‘Mesele sadece Beyoğlu Sineması değil’

Altınsaray, sosyal medyada başlayıp büyüyen kamuoyu tepkisinin sinema yönetiminin kapanma kararında geri adım atmasında etkili olduğunu vurguladı: “İki gündür sadece bana iki binden fazla destek mesajı geldi. Kimse bu sinemanın kapanmasını istemiyor. Bu coşku, bu tutku, bu heyecan herkesi çok duygulandırdı. Sinemanın yöneticileri de inanamadı, rüyada gibiler diyebilirim. Bence iyi bir organizasyonla, iyi bir akılla bu işin içinden çıkılabilir. Şu andan itibaren atılacak somut adımları belirlemeli, önümüzdeki altı ay boyunca neler yapılabilir onları planlamalıyız.”

Altınsaray sözlerini şöyle noktaladı: “Hani Gezi zamanı deniyordu ya ‘Mesele sadece ağaç değil’ diye. Şimdi de mesele sadece Beyoğlu Sineması değil. İnsanlar artık bir şeyleri de kurtarabilmek istiyor. Bu kararlılık, bu coşku hep ondan; bir şey yaptık diyebilmek için.”