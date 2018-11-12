İnsani gelişmişlikte ilk üç ilçe: Beşiktaş, Kadıköy ve Çankaya

İnsani Gelişme Vakfı tarafından iki yılda bir hazırlanan ‘İnsani Gelişme Endeksi’nin bu yılki ilçe bazlı raporu yayınlandı.

Araştırmada 28 büyükşehir belediyesine sahip illerin toplam nüfusunun yüzde 77’sini kapsayan 161 ilçesi ele alındı.

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Endeksin oluşturulmasındaki kriter ise belediyelerin yönetişim ve saydamlık, sosyal kapsama, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, belediye çevresel performans ve ulaşım başlıkları.

Tepede CHP’li belediyeler, dipte AKP’li belediyeler var

Araştırmaya dahil edilen belediyelerden 90’ı AKP’li, 52’si CHP’li, 12’si MHP’li, altısı HDP’li, biri de DP’li.

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Buna göre ‘İnsani Gelişme Endeksi’nde ilk 10’da yer alan ilçeler şöyle: Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya, Şişli, Nilüfer, Muratpaşa, Karşıyaka, Tepebaşı, Bakırköy ve Maltepe.

Endeks sıralamasına göre ilk 20 ilçenin 17’si CHP’li başkanlar tarafından yönetiliyor. Diğer üç belediye ise AKP’ye ait.

Son 10’da yer alan ilçeler ise şunlar: Çamlıdere, Ergani, Evren, Nallıhan, Kalecik, Siverek, Tuşba, Dulkadiroğlu, Ünye, Bağlar.

Endeks sıralamasına göre son 10 ilçenin sekizi AKP’li belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Diğer iki belediye ise HDP’ye ait.