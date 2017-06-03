Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

İnsan zalimliği: Ayvalık’ta yedi köpek zehirlenmiş halde bulundu


Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yedi köpek zehirlenmiş halde bulundu.

Fotoğraf: DHA

Ayvalık’a altı kilometre uzaklıktaki zeytinlik arazi yanındaki yolda, yedi köpeğin cansız bedenlerini gören Halil Koç, köpeklerden birinin kulağındaki küpenin çıkarıldığını belirtti.

Koç şöyle devam etti: “Köpeklerin başka yerde zehirlenmiş, buraya atıldığını sanıyorum. O civarda 20’ye yakın köpek var çünkü. Site sakinleri yemek verip besliyorlarmış. Kimler tarafından neden zehirlendiği bulunsun.”

Köpeklerin büyük ihtimalle fare zehriyle katledildiğini açıklayan Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, “Küpesiz köpekler bölgeye yeni atılmış. Bölgeye hemen intikal ettik. İncelemelerimiz bitince sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağız ve bu tarz yer değiştirmelerin, atılmaların ve zehirlenmelerin peşini bırakmayacağız” dedi.

Havuçla işkence yapılan hamile ‘Pamuk’ tedaviden bir buçuk ay sonra hayatını kaybetti

Belediye görevlisinden köpeklerin toplanmasına karşı çıkan simitçiye: Karışma! Ekmeğinden olma!

Bilgi Üniversitesi öğrencileri eylemde: 20 kedi kayboldu, yurtta hayvanlara ‘kötü muamele’ var

Yeditepe Üniversitesi’ndeki köpekler yerleşkeden toplanıyor: Öğrenciler tepkili

İnsanlığın zalimliği: Türkiye’de geçen yıl en az 150 milyon hayvan hakkı ihlali yapıldı

Vahim iddia: İstanbul Kurtköy ormanlarında yüzlerce köpek ‘ortadan kayboldu’

SON HABERLER

Akşam Postası / 3 Haziran 2017

1- Aydınlık’ın yayın yönetmeni tekzip yayınlamadığı gerekçesiyle tutuklandı
Iğdır’da gözaltına alınan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tutuklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...