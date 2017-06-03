İnsan zalimliği: Ayvalık’ta yedi köpek zehirlenmiş halde bulundu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yedi köpek zehirlenmiş halde bulundu.

Ayvalık’a altı kilometre uzaklıktaki zeytinlik arazi yanındaki yolda, yedi köpeğin cansız bedenlerini gören Halil Koç, köpeklerden birinin kulağındaki küpenin çıkarıldığını belirtti.

Koç şöyle devam etti: “Köpeklerin başka yerde zehirlenmiş, buraya atıldığını sanıyorum. O civarda 20’ye yakın köpek var çünkü. Site sakinleri yemek verip besliyorlarmış. Kimler tarafından neden zehirlendiği bulunsun.”

Köpeklerin büyük ihtimalle fare zehriyle katledildiğini açıklayan Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, “Küpesiz köpekler bölgeye yeni atılmış. Bölgeye hemen intikal ettik. İncelemelerimiz bitince sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağız ve bu tarz yer değiştirmelerin, atılmaların ve zehirlenmelerin peşini bırakmayacağız” dedi.