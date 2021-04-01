İnsan kanıyla yapılan bir ayakkabı neden satın alınır: ‘Şeytan’ alanlar anlattı

Rapçi Lil Nas X ve sanat kolektifi MSCHF işbirliğiyle satışa çıkarılan Nike ‘Şeytan‘ modeli ayakkabıdan satın alanlar konuştu.

Fotoğraf: MSCHF

Nike Air Max 97 modelinin kullanıldığı tasarımda, bronz bir pentagram, ters haç gibi detaylarla ‘süslü’ ayakkabının hava yastığı tabanında kırmızı mürekkebin yanısıra bir damla insan kanı bulunuyor.

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666 çift üretilen ayakabı 1018 dolara (8 bin 300 lira) satışa çıkmış ve dakikalar içinde tükenmişti.

Nike önce ürünle bir bağı olmadığını açıklamış, ardından da markasının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle dava açmıştı.

BBC, bu tartışmalı ayakkabıyı, bir çift sneakers için yüklü bir miktar sayılabilecek parayı ödeyip satın alan iki kişiyle konuştu.

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McKenzi Norris ayakkabıları satmak isterse çok daha yüksek bir miktardan alıcı bulacağını bildiği için aldığını belirterek şunları söyledi: “Popülerliği ve etrafında dönen tartışmalar nedeniyle değerinin artacağını biliyorum. Aslında ayakkabı koleksiyonu yapmak gibi bir alışkanlığım yok. Ama MSCHF’nin işlerini çok seviyorum. Anaakıma karşılar, sınırları zorluyorlar.”

Joseph Rasch ise LGBTİ+ ve ateist bir birey olduğunu belirterek ayakkabıları alma nedenini şöyle anlattı: “Yalnızca bu iki nedenle bile çoğunluğu Hristiyan ve siyah insanların birçok sorunla mücadele ettiği bir ülkede farklı bir anlatı göstermeye çalışan siyah eşcinsel kimlikli birine destek vermek istedim.”

21 yaşındaki Lil Nas X’in ‘Old Town Road‘ şarkısı Billboard Hot 100 listesinin zirvesinde 19 hafta boyunca kalarak 1958 yılından beri en uzun süre birinci olan şarkı unvanını elde etti. Rapçi listenin zirvesindeyken eşcinsel kimliğini açıklayan ilk müzisyen olmuştu.