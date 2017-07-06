İnsan hakları savunucularına yedi gün gözaltı kararı

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Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucuları hakkında yedi gün gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Reuters’a konuşan insan hakları savunucularından bazılarının avukatı Bahri Belen, savcının yedi gün gözaltı kararı aldığını söyledi.

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İnsan Hakları Derneği (İHD), Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularının ‘silahlı terör örgütü üyeliği’yle suçlandığını açıklamıştı.

Belen, “Savcı yedi günlük gözaltı kararı verdi. Hakim kararı gerekiyor ama suçlamalar belli değil henüz. Emniyet de ve Büyükada savcılığı da bilgi vermedi. Bugün büyük ihtimalle gözaltında dağıtıldıkları karakollarda kalacaklar. Ardından İstanbul savcılığı veya polis suçlamaları açıklayabilir” diye konuştu.