İnsan hakları örgütlerinden Formula 1 yönetimine ‘Bahreyn’ protestosu

Sivil toplum kuruluşları, Bahreyn’e insan hakkı ihlalleri konusunda baskı uygulamadığı için Formula 1 yönetimini topa tuttu.

Fotoğraf: Twitter

BBC’nin haberine göre insan hakları örgütleri, Formula 1 (F1) yönetimini, 2017 Bahreyn Grand Prix’sini sosyal medyada eleştirdiği için hapse atıldığı öne sürülen aktivist Najah Yusuf’a sahip çıkmamakla suçladı.

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Geçen ay, Yusuf’un serbest bırakılması için Bahreyn yönetimine baskı yapması için F1 yönetimine çağrı yapan 17 kuruluştan yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, ”İnsan haklarına her zaman saygılı olduğunu ifade eden F1 yöneticileri için bu kavramın hiçbir anlamı olmadığını gördük” dendi. 31 Mart’ta başkent Manama’da düzenlenecek 2019 Bahreyn Grand Prix’si öncesinde yapılan açıklamada bu tavrın utanç verici olduğu vurgulandı.

F1 yönetiminden Sacha Woodward-Hill ise Bahreynli yetkililerin tutuklama nedeninin Yusuf’un yarışla ilgili eleştirileri olmadığını savunarak herkesin Grand Prix’yi eleştirme konusunda serbest olduğunu savunduklarını söyledi.

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F1, geçen yıl, Yusuf hakkında yarışla ilgili olumsuz yorumları nedeniyle tutuklama kararı çıktığına dair kaygılarını dile getirmişti.

Bahreyn Grand Prix’si düzenlendiği 2004 yılından beri F1 takviminin en çok tartışılan yarışlarından biri. Yarış 2011’de, onlarca kişinin öldüğü protesto gösterileri sonrasında iptal edilmişti.