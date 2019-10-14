İnsan Hakları Komisyonu’na en fazla başvuru cezaevlerinden yapıldı

2017’den 2019’un eylül ayına kadar İnsan Hakları Komisyonu’na 3 bin 104 başvuru yapıldı. Komisyon başvurularının yüzde 50’den fazlası, tutuklu ve hükümlülerden geldi.

Fotoğraf: Unsplash, Ye Jinghan

Birgün’den Dilan Esen’in haberine göre, en çok başvuru yapılan başlıklardan biri de ‘Yargıya İlişkin Sorunlar.’

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Başvuruların 1346’sı havale edilirken, 937’si hakkındaki işlem bitirildi. Başvuruların 409’una ise ‘henüz’ cevap gelmedi. 977 başvuru doğrudan cevaplandı ve 150’si işleme alınmadı. Hala işlem görmeyen başvuru sayısı 171.

Başvurulardan bazılarının konulara göre dağılımı;

İşleme Alınmayanlar: 149

Askerlikle İlgili Sorunlar: 8

Cezaevleri Sorunları: 2 bin 400

İşçi Sorunları: 57

Kolluk Uygulamaları: 76

Memur Sorunları: 60

Üniversite Ve YÖK Sorunları: 4

Yabancı Ülkelerde Bölgeler Ve Uluslararası Kuruluşlarla İlgili Sorunlar: 5

Yardım Talebi: 29

Yargıya İlişkin Yaşanan Sorunlar: 516

Komisyonun Girişimde Bulunması Talebi: 10

Sosyal Güvenlik İşlemlerinden Şikâyet: 34

Kayıp Vakaları: 8

Güvenlik Soruşturması Kaynaklı Sorunlar: 4

Cinsel Taciz: 1

Diğer Şikâyetler: 93

Muhtelif: 34

Yasal Düzenleme Talebi: 54

AİHM Başvuru Yardım Talebi: 1