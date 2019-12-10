İnsan Hakları İzleme ve Af örgütlerinden ortak açıklama: Kavala’ya hemen özgürlük!

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 770 gündür tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması kararının uygulanmasını isteyen ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, HRW ve Af Örgütü’nün, Kavala’nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için baskılarını sürdürdüğü bildirildi.

Söz konusu açıklamada, Türkiye’nin sivil toplum üzerindeki baskılarını sona erdirmesi, hapisteki gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve uluslararası alanda tanınmış suçlardan herhangi birini işlememiş diğer sivil toplum üyelerini serbest bırakması da istendi.

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Açıklamada, daha çok AİHM’nin Kavala kararıyla ilgili ayrıntılara yer verilerek, karardan pasajlar alıntılandı.

HRW Hukuk Danışmanı Aisling Reidy, ‘AİHM’nin bugünkü kararının, Türkiye’nin Osman Kavala’yı savunulamaz şekilde cezalandırmasının sonunu getirmesi gerektiğini’ belirtti. Reidy, “Türk yetkililer, Kavala’yı derhal serbest bırakmalı ve insan hakları savunucularına yönelik baskıyı durdurmalıdır” dedi.