İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türkiye, Suriyeli sığınmacıları kayda almayı durdurdu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiyeli yetkililerin yeni gelen Suriyeli sığınmacıları kayda almayı durdurduğunu öne sürdü. Örgüte göre bu durum, hukuksuz sınırdışı etme, Suriye’ye zorla geri döndürme ve sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlandırmama gibi sonuçlar doğuruyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği’nin verilerine göre 21 Haziran itibariyle Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 353 bin 462 Suriye uyruklu mülteci var.

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HRW’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ankara’nın, yeni gelen Suriyeli sığınmacıları birkaç istisna dışında kayda almayı durdurduğu belirtildi.

Bu duraklamanın, ‘hukuksuz sınır dışı etme’, ‘Suriye’ye zorla geri döndürme’ ve ‘sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlandırmama’ gibi sonuçlar doğurduğu öne sürüldü.

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Kısa süre önce Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’deki sığınmacı sisteminden övgüyle bahsederek 2016 Mart’ında imzalanmış anlaşmaya istinaden 3 milyar avroluk yardım dilimine onay verdiğini hatırlatan HRW, Avrupa’nın, Ankara’nın tutumuna sessiz kaldığını belirterek şöyle dedi: “Avrupa kurumlarının ve hükümetlerinin hem söz konusu kayıtları durdurma hem de Türkiye’nin mültecilere yönelik diğer kötü muamele uygulamaları ile ilgili olarak kamuoyu önünde sessiz kalmaları, asıl kaygılarının sığınmacıların ve göçmenlerin Türkiye’den AB’ye gelmelerinin engellenmesi olduğu izlenimini doğurdu.”

Gözaltı ve sınırdışı korkusu

İnsan Hakları İzleme Örgütü Mülteci Hakları Programı Direktör Yardımcısı Gerry Simpson şunları söyledi: “AB, Türkiye’nin sığınmacıları Avrupa’ya ulaşmaktan caydırmasına destek verirken, Suriye’den kaçan insanları engellemek ve onları bundan vazgeçirmek için Türkiye’nin attığı son adımları görmezden geliyor. Oysa sınır muhafızlarını atlatarak Türkiye’ye girmeyi bir şekilde başarmış Suriyelileri hukuki bir arafta yaşamak zorunda bırakmak, onları yeraltına, oradan da AB’ye doğru yola devam etmeye sürükleme riskini doğurmaktan başka bir işe yaramaz.”

HRW’ye konuşan Suriyeli sığınmacılar, geçici koruma kimlik belgeleri olmadığı için Türkiye polisinin kendilerini 20 kişilik gruplar halinde sınırdışı ettiğini ve hastanelerin ve okulların da kimlik belgesi olmadan kabul etmediklerini anlattı. Bazıları kendileri veya yakınları acil tıbbi yardıma ihityaç duyduğu için Surye’ye dönmüş. Bazıları da aile üyelerinden sadece bir kısmı kaydolabilidiği için. Hepsinin ortak noktası ise sürekli olarak gözaltı ve sınırdışı korkusu.