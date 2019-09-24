İnsan Hakları İzleme Örgütü: Trump, Bolsonaro, Sisi ve Erdoğan’a tepki gösterin

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’nin New York kentine giden Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, liderlerin bir araya geldiği genel kurulda tepki gösterilmesini istedi.

Fotoğraf: HRW

HRW’den yapılan yazılı açıklamada, ’24 Eylül Salı günü genel kurulun açılış konuşmalarının yurt içinde ve dışında insan haklarına karşı agresif saldırılara öncülük eden dört lider tarafından yapılacağına’ dikkat çekildi. Bu dört isme tepki gösterilmesi yönünde çağrı yapıldı.

Reklam

Açıklamada, Sisi’nin Mısır’da altı yıldır ifade özgürlüğünü ve diğer temel hakları yok saydığı, Erdoğan hükümetinin 2016’daki darbe girişiminden bu yana Türkiye’de olağanüstü hal yönetimini normalleştirdiği öne sürüldü. Brezilya lideri Bolsonaro’nun Amazon yağmur ormanlarını yok eden suçlulara yeşil ışık yaktığı, Trump yönetiminin ise ABD içinde beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlarla diğer aşırıcı grupları ve dışarıda da istismarcı liderleri cesaretlendirerek insan haklarını hor gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, Türkiye’de 40 binden fazla kişinin terör suçlamasıyla tutuklanması, görevlerinden ihraç edilen 130 binden fazla kamu çalışanının çok azının geri dönmelerine izin verilmiş olması ve seçimle göreve gelen HDP belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasına da değinildi.

HRW’nin açıklamasında, Çin, İran, Rusya, Suudi Arabistan ve Venezuela’nın da insan haklarını ciddi oranda ihlal ettiği belirtildi.

Reklam

Öte yandan, BM Genel Kurulu’nda otoriter rejim liderlerine karşı net bir tepki gösterilmesi için çağrıda bulunan HRW Genel Direktörü Kenneth Roth, “Yükselen otoriter rejimler, insan hakları savunucularının her gün karşılaştığı en ağır zorluklardan biri. Dünya liderlerinin, bu yıl BM Genel Kurulu’nun açılışını yapacak olan hak karşıtlarından oluşan grubu geri püskürtmeleri çok önemli” dedi.