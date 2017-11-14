İnsan hakları bir yana: Almanya, Mısır ve Suudi Arabistan’a silah satışını beşe katladı

‘Demokrasi ihlalleri’ni gerekçe göstererek Türkiye’ye silah satışını kısıtlayan Alman hükümeti, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde Suudi Arabistan ve Mısır’a silah satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre beş katına çıkardı.

Almanya hükümeti, sol kanat milletvekili Stefan Liebich’in bilgi talebi üzerine silah ihracat verilerini açıkladı.

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Buna göre, geçen yılın aynı üçüncü çeyreğinde Musur ve Suudi Arabistan’a 86 milyon avroluk silah satan Almanya, bu yıl aynı dönemde 450 milyon avroluk ihracat yaptı.

Mısır tek başına 300 milyon avroyla Almanya’dan en çok silah alan ülke. Suudi Arabistan’ın bu ülkeden ithalatı ise 150 milyon avro.