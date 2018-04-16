İnsan Hakları Anıtı’na ‘abluka’nın gerekçesi: Sanat eserini koruduk

Ankara valiliği, Yüksel Caddesi’ndeki eylemler sürerken ‘abluka’ya alınan İnsan Hakları Anıtı’nın ‘sanatı ve sanatçı korumak için’ kordonla çevrildiğini bildirdi.

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmeyi talep eden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, eylemlerini anıt önünde sürdürüyordu. Bir süre sonra anıt polis tarafından kapatılmıştı.

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Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş da valiliğe başvurarak uygulamanın nedenlerini ve hukuki dayanaklarını sormuştu.

Anayasaya atıf

toplumsalhukuk.net’in haberine göre valilik, güvenlik şube müdürünün imzasını taşıyan yazısıyla Aktaş’a yanıt verdi.

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Yazıda eylemlerin başlamasıyla caddenin ve heykelin bazı gruplarca işgal edildiği, emniyetin de valiliğin eylemi yasaklama kararı bağlamıda önlem aldığı belirtildi.

Anayasadan bazı maddelerin sayıldığı ve önlemlerin bu maddelere dayandırıldığının belirtildiği yazıda, İnsan Hakları Anıtı’nın Metin Yurdanur yapıldığı ve 1990’da açıldığı anımsatıldı.

‘Görüntü kirliliği oldu’

Yazıda devamla şöyle dendi:

“Söz konusu heykel vatandaşlarımızın ortak kullanımında bulunmasına rağmen zamanla çeşitli uç ideolojik görüşe müzahir şahıslar tarafından sahiplenerek kendi görüşleri doğrultusunda hazırlanan afiş, bildiri vb. malzemeler yapıştırılmak suretiyle kendi amaçları doğrultusunda kullanılmaya başlanmış, üzerine asılan ve yapıştırılan malzemeler ile de çoğu zaman görüntü kirliliği oluşturacak şekilde heykelin doğal görüntüsüne zarar verilmiştir. Son olarak (24) saat esasına göre gündüz/gece olmak üzere ‘süresiz açlık grevi’ adı altında gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemler esnasında ise kamuya ait olan heykel önüne konulan masa, sandalye, koltuk vb. yaşam malzemeleri ile yerleşke haline getirilerek işgal edilmek istenmiştir. Bunun üzerine bu kanuna aykırı eylemi gerçekleştirilen şahıslar men edilerek bir daha bu şekilde bir eyleme tevessül edilmemesi için heykel bariyerler ile koruma altına alınmıştır.

‘Heykel kamusaldır’

Alınan bu koruma tedbiri anayasamızın Sanatın ve sanatçının korunması başlıklı 64’ü maddesinin ‘Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır’ hükmüne aykırı olmadığı gibi aksine bu hüküm gereği sanat eserini koruyucu yöndedir. Belirtilen insan hakları heykel belirli bir görüşe müzahir bir zümreye ait değil toplumun tamamının hak sahibi olduğu kamusal bir simgedir.

Abluka biter mi?

Valiliğimizce alınan yasaklama kararının sona ermesi veya eylemci şahıslar tarafından günde (2) defa olacak şekilde gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemlerin son bulması ve emniyet tedbiri alınmasında lüzum bulunmadığının anlaşılması halinde söz konusu emniyet tedbirlerinin son bulacağı değerlendirilmektedir. Bu konudaki takdir idareye aittir.”