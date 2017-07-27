İnsan embriyosunda ilk gen değişikliği yapıldı

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İnsan embriyosunda ilk kez genetik değişilik gerçekleştirildi.

ABD’deki Oregon Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmayla, insan embriyosundaki genlerin değiştirilmesine izin veren teknoloji ilk kez kullanılmış oldu.

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Embriyoların birkaç günden fazla gelişimine izin verilmediği belirtildi.

Böylece hastalıklı genlerin güvenli ve etkili bir şekilde değiştirilebileceği düşünülüyor.

Araştırma sonuçlarının yakın zamanda bir bilim dergisinde yayımlanacağı açıklandı.

Ancak insan embriyosunda gen değişikliği yapmanın ‘tasarlanmış’ bebekler dünyaya getirmek için bir yöntem olarak kullanılacağı yönünde eleştiriler var. Bu gerekçeyle bazı ülkeler, genetik değişikliği yasaklayan yasalar çıkardı.