İnşaatta tuğlalarla ‘Hayır’ yazan işçi: Kaygı ve korkuların kalkması için ‘Hayır’ denmeli

Çalıştığı inşaattaki tuğlalarla ‘Hayır’ yazan işçi, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi taraftarı olduğunu belirterek, “Kaygı ve korkuların ortadan kalkması için ‘Hayır’ demek gerekiyor” dedi.

Evrensel’den Gökhan Durmuş’a konuşan işçi Tahsin Durmuş, oy kullanan herkesin sandığına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in fotoğrafta oynama yaparak yazıyı ‘Evet’ olarak değiştirdiğini hatırlatan Durmuş, “Her türlü hile yapabilir bu zihniyet. Sonuçta bir fotoğrafla bile oynayan bir zihniyet var ortada” diye konuştu.

‘Başın belaya girer’ demişler

Durmuş, tuğlalarla ‘Hayır’ yazma fikrinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı: “İnşaatta tuğla örüyorduk. Dedim ‘Şuraya bir ‘Hayır’ yazayım…’ Sonra baktım güzel oldu. Bir-iki resim çektirdim. Facebook’a koydum, fikrimi herkes görsün diye. Arkadaşlar ‘Koyma başın belaya girer’ dedi. Ben de ‘Hayır diyen niye terörist ilan ediliyor? Bu mu demokrasi? Niye belaya girsin?’ dedim. Sonuçta ortada bir referandum var. Bir taraf ‘Hayır’ bir taraf ‘Evet’ diyecek. Herkes düşüncesini rahatça anlatabilmeli. İşte böyle kaygı ve korkuların ortadan kalkması için ‘Hayır’ demek gerekiyor.”

‘Mesele Erdoğan değil’

Anayasa değişiklik referandumundan ‘Evet’ çıkması haline ülkeye ‘tek adam’ düzeninin hakim olacağını söyleyen Durmuş, meselenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmadığını, tek bir kişiye ülkenin teslim edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Durmuş sözlerini şöyle sürdürdü: “Adam evde eşine kızıp ülkenin menfaatine olmayan kararlar alabilir. Eşine kızıp ‘Asgari ücreti düşürüyorum’ derse kim ne diyebilecek? ‘Türkiye’deki bütün inşaatlardaki çalışmayı durduruyorum’ derse bir şey diyebilecek miyiz? Mesela adam ‘Tokat’a girmenizi yasaklıyorum’ derse ne yapacağız? Herkesin bunları düşünmesi gerekiyor. Ben bunlar yüzünden ‘Hayır’ diyorum”