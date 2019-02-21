İnşaatta işçi maliyetlerindeki artış malzemenin altında kaldı

İnşaat maliyetlerinde malzeme endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 2.81 düşerken işçilik endeksi yüzde 0.62 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksindeki artış yüzde 29.21 olurken, işçi maliyetlerinde yüzde 17.45’te kaldı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat maliyet endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1.85 düşerken, yıllık maliyet artışı yüzde 25.65 oldu.

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İnşaat maliyetlerindeki düşüş ve konut kredilerindeki ‘ucuzlama’yla birlikte aralık ayında konut satışlarında artış görülmüştü. Kasımda 89 bin 626 konut satılırken, aralıkta bu rakam 136 bin 845’e yükselmişti. Buna karşılık geçen yıl konut satışları 10 yıldan sonra ilk kez düşmüştü. 2017’de 1 milyon 409 bin konut satılmışken, 2018’de bu rakam 1 milyon 375 bine gerilemişti.

TÜİK verilerine göre bina inşaatı maliyetleri aralıkta yüzde 1.42 düşerken, yıllık bazda düşüş yüzde 26.26 oldu. Malzeme maliyetleri yüzde 2.19 düşerken, işçilik maliyetleri aralıkta yüzde 0.52 arttı. Bina inşaatı malzeme maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 30.21’i bulurken, işçi maliyetlerindeki artış yüzde 17.43’te kaldı.

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Bina dışı yapılar için inşaat maliyetleri aralıkta aylık yüzde 3.28 düşerken, yıllık bazda yüzde 23.67 arttı. Bu yapılarda da malzeme maliyetleri yüzde 26,09 artarken, işçilik maliyetleri sadece yüzde 17.48 arttı.