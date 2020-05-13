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Yaramazlara biraz batar!

İnşaatta beton çöktü; çalışmaya devam edildi, ikinci kez çöktü: Biri ağır iki işçi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, iki katlı bina inşaatının üst kat betonun kalıbının çökmesi sonucu biri ağır iki işçi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Çakır Mahallesi Ofis Caddesi’ndeki, yapımı süren binada, öğle saatlerinde, üst kata dökülen betonun bir kısmı çöktü. Yaklaşık yarım saat sonra daha geniş alanda ikinci çökme oldu. Bu sırada inşaat alanında çalışmaya devam eden işçilerden Mustafa Şen ve Himmet Karabacak, yıkıntıların altında kaldı.

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Yaralanan işçiler, çevredekiler ve diğer inşaat işçileri tarafından enkazdan çıkarılıp Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Karabacak’ın, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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