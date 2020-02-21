İnşaatın temel kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

İzmir’deki bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait lahit (duvarları taştan ya da tuğladan, üstü taş bir kapakla örtülü mezar) bulundu.

Fotoğraf: DHA

Kahramanlar Mahallesi Can Kulduk Sokak’taki bir apartman, kısa süre önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yeni yapılacak bina için de temel kazısı başladı. Kazı sürerken, işçiler lahit ve lahit kapağına ait kalıntılar buldu.

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Çalışma hemen durdurularak, polise bilgi verildi. Polisin güvenlik önlemi almasının ardından Müze Müdürlüğü’nün görevlileri tarafından kalıntıların üzeri kartonla kapatıldı.

Pazartesi günü uzman ekiplerin alana gidip detaylı inceleme yapacağı belirtilirken tarihi eserin alandan kaldırılacağı süreye kadar inşaat çalışmasına ara verildi.