İnşaatın temel kazısında 2 bin 400 yıllık mezarlar bulundu

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında çalışan işçiler tarihi buluntulara rastladı. 2 bin 400 yıllık mezarlar gün ışığına çıktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İsmetpaşa Mahallesi’ndeki inşaatın temel kazısı sırasında nekropol (arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge) alanı tespit edilmesi üzerine çalışmalar durduruldu.

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Milas Müze Müdürlüğü yetkililerince korumaya alınan bölgede iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yapıldı.

Müze yetkilileri ve arkeologlar eşliğinde yapılan kazıda, biri mermer bloklarla kapatılan 10 mezar bulundu. Mezarlardan insan kemiklerinin yanısıra, çok sayıda toprak kap ve kap parçası çıktı.

Eserler incelenmek üzere Milas Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.