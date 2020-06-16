İnşaatın temel kazısı yapılırken tarihi hamam gün ışığına çıktı

Bursa’nın İznik ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi hamam kalıntılarına rastlandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, ilçedeki Atatürk Caddesi’nde 1255-1256 yıllarında Bizans İmparatoru II. Thedoros Laskaris tarafından inşa edilen Aziz Tryphonos Kilisesi’ne 50 metre mesafedeki inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar gün ışığına çıktı. İnşaat sahipleri, durumu İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

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Müdürlükte görevli arkeologlar ve sanat tarihçileri, incelemede bölgenin hamam olarak kullanıldığını tespit etti. 600 metrekare alanda yapılan incelemelerde, hamam kalıntılarının yanı sıra renkli seramik parçalara da rastlandı.