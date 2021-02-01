İnşaatın istinat duvarı çöktü: Park halindeki altı araç kazı alanına devrildi

Şanlıurfa’da temeli kazılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki altı araç, inşaat için kazılan alana devrildi.
Doğukent Mahallesi’ndeki, iş makinesiyle temeli kazılan inşaatın yanında bulunan sitenin istinat duvarı, dün gece aşırı yağışların etkisiyle çöktü.
Araçlar devrilirken mahalleli duvarın yıkılmasıyla büyük korku yaşadı.
Sabah saatlerinde oradan geçenler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
Zarar gören araçlar çekiciyle servislere götürüldü. Belediye ekipleri inceleme yaptı.