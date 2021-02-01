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Yaramazlara biraz batar!

İnşaatın istinat duvarı çöktü: Park halindeki altı araç kazı alanına devrildi

Şanlıurfa’da temeli kazılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki altı araç, inşaat için kazılan alana devrildi.

Fotoğraflar: DHA

Doğukent Mahallesi’ndeki, iş makinesiyle temeli kazılan inşaatın yanında bulunan sitenin istinat duvarı, dün gece aşırı yağışların etkisiyle çöktü.

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Araçlar devrilirken mahalleli duvarın yıkılmasıyla büyük korku yaşadı.

Sabah saatlerinde oradan geçenler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Zarar gören araçlar çekiciyle servislere götürüldü. Belediye ekipleri inceleme yaptı.

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