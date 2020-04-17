İnşaatın iskelesi çöktü: Bir işçi hayatını kaybetti; bir diğeri ağır yaralandı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, üç katlı inşaat iskelesinin çökmesi sonucu işçilerden Mustafa Karcı (53) hayatını kaybetti, İsmail Cansever ise ağır yaralandı.

Tufanpaşa Mahallesi’ndeki inşaatta, Karcı ile Cansever, iskeleye çıkarak binanın üçüncü katını sıvamaya başladı. Bir süre sonra iskele çöktü ve Karcı ile Cansever beton zemine düştü.

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Sağlık ekipleri, iki işçiyi Andırın Devlet Hastanesi’ne götürdü. Üç çocuk babası Karcı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Cansever ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.