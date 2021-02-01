Diken

Yaramazlara biraz batar!

İnşaatın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan üç çocuk hastaneye kaldırıldı

Bitlis’te, inşaatı devam bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin yoldan üç çocuğun üzerine düştü. Çocuklar, karın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Hüsrevpaşa Mahallesi’nde inşaatı devam eden yedi katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, yoldan geçen üç çocuğun üzerine düştü.

Reklam

Olay yerine giden UMKE, AFAD, polis özel harekat, belediye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla çocukları kar kütlesinin altından çıkardı. 

Üç çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kar kütlesi altında başka birinin olabileceği ihtimali üzerine çalışmasını sürdürüyor.

Reklam

Vali Oktay Çağatay, hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirtti. 

SON HABERLER

Öz vatandaş: Müslüman, Hanefiyül mezhep, Türkçe konuşur

1924, 1961 ve 1982 Anayasaları’nın meclis görüşmelerinde ‘anayasa komisyonu’ sözcülerinin açıklamalarına ve madde ‘gerekçeleri’ne bakıldığında, ‘Türklük’ sıfatının yurttaşlık karşılığı olarak kullanıldığı düşünülebilir. Çünkü maddelerin lafzında ‘dil, ülkü ve kültür’ birliği ideali yazılı değildir!

HDP Esenyurt ilçe başkanı tutuklandı

HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan ilçe başkanı Ercan Sağlam ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Partinin yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

Doğalgaza yüzde bir zam

Doğalgazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde bir zam yapıldı.