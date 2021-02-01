İnşaatın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan üç çocuk hastaneye kaldırıldı

Bitlis’te, inşaatı devam bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin yoldan üç çocuğun üzerine düştü. Çocuklar, karın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
AA’nın haberine göre Hüsrevpaşa Mahallesi’nde inşaatı devam eden yedi katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, yoldan geçen üç çocuğun üzerine düştü.
Olay yerine giden UMKE, AFAD, polis özel harekat, belediye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla çocukları kar kütlesinin altından çıkardı.
Üç çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, kar kütlesi altında başka birinin olabileceği ihtimali üzerine çalışmasını sürdürüyor.
Vali Oktay Çağatay, hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirtti.