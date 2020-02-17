İnşaatın 10’uncu katından düşen işçi öldü

Fanatik isminde komik ve tatlı bir tiyatro oyunundan çıkıp önce üniversite yıllarını, ardından Nuri Bilge sinemasını ve son olarak Hannah Arendt’in Kötülüğün Sıradanlığı kavramını aklından geçirmek çok sağlıklı bir zihnin işi değil, farkındayım