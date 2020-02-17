İnşaatın 10’uncu katından düşen işçi öldü

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki Caner Mızrak, 10’uncu katta dengesini kaybedip düşünce yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki bir yurt inşaatında yaşandı.
Elektrik işçisi Caner Mızrak, inşaatın 10’uncu katında çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Beton zemine düşen Mızrak’ı gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Mızrak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.