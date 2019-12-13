İnşaatçılardan ‘kara tablo’: 2020’de konut fiyatı yüzde 45 artacak

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, gelecek yılın sonuna doğru konut fiyatlarının yüzde 45 artacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

DHA’ya konuşan Durbakayım, 2004’ten beri inşaat sektörünün temposunun yüksek olduğunu, 2019’da bazı nedenlerden dolayı duraklamaya girildiğini ifade etti. Durbakayım, “Biz beş-10 yıl aynı tempoyla üretmeye devam etseydik daha büyük bir fatura ödeyebilirdik” dedi.

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İNDER başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlemesiyle ‘her önüne gelenin müteahhit olamayacağını’ belirterek sektöre disiplin geleceğini söyledi.

Durbakayım, 2020’den umutlu olduklarını, mevduat faizlerinin düştüğünü, döviz kurlarının yükselmediğini aktararak insanların gayrimenkule yöneleceğini ifade etti.

İNDER başkanı şöyle devam etti: “Şu anda konut stoğu ciddi anlamda azaldı. Konut fiyatlarına zam gelmedi, eski fiyatlardan satışlar oluyor. Yeni yapılan konutların fiyatı da yeni olacağı için eski konutlar daha rahat satılacaktır.”