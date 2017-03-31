İnşaat ve tüketimle, ‘beklentilerin hayli üzerinde’: Türkiye yüzde 2.9 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2016 yılında yüzde 2.9 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dört dönem verileriyle elde edilen yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.9 arttığını duyurdu.

2009 yılı baz alınarak yapılan hesaplamada beklentilerin hayli üstünde sonuçlar elde edildi. Buna göre 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 2 dolayında büyüme beklentisi varken, yüzde 3.5 oranında büyüme sağlandı. Bu sonuç diğer çeyreklerdeki olumsuz havayı toparlayarak GSYH’nin bir önceki yıla göre yüzde 2.9 artmasını sağladı.

Kişi başı gelir de 2016 yılında 32 bin 676 lira (yaklaşık 10 bin 807 dolar) olarak belirlendi.

GSYH dolar bazında geriledi

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10.8 artarak 2 trilyon 590 milyar 517 milyon liraya çıktı.

Buna karşılık, dolar bazında GSYH, 2016 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 0.5 düşüşle, 861 milyar 467 milyon dolardan, 856 milyar 791 milyon dolara geriledi.

Bunda liranın dolar karşısında son bir yılda büyük bir değer kaybına uğraması etkili oldu.

Türkiye ekonomisi, inşaat sektörüne bir kez daha sırtını dayadı. Sektörün büyümedeki katkı payı arttı.

GSYH verilerine göre, 2016 yılında;

* Tarım sektörünün toplam katma değeri yüzde 4.1 azaldı,

* Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4.5 arttı,

* İnşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 7.2 arttı

* Hizmetler sektörünün toplam katma değeri yüzde 0.8 azaldı.

Hanehalkı tüketimi arttı

Bu dönemde, hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2016 yılında yüzde 2.3 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 59.5 oldu.

Tüketimin GSYH içinde yüzde 50’yi aşan bir orana sahip olması, bir kez daha Türkiye ekonomisinin tüketimle büyüdüğünü gösterdi.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14.7 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29.8 oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7.3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3 arttı.

İhracat azaldı, ithalat arttı

2016 yılında mal ve hizmet ihracatı yüzde 2.0 azalırken, ithalat yüzde 3.9 arttı. Türkiye’nin ekonomik ilişkilerinin siyasi gerginliklerle durma noktasına geldiği Rusya gibi ülkelere ihracatın yapılmamasının genel tabloyu zarara uğrattığı sanılıyor.

Aynı dönemde işgücü ödemeleri yüzde 22.8 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 2.6 arttı.