İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: Bir işçi yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, temel kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasından kaçmaya çalışan işçi, ayağının demirlere takılması sonucu düşüp, yaralandı. Temel kazısının yanında bulunan iki binada oturan dört aile ise tedbir amaçlı tahliye edildi. İnşaat temelinin yanında bulunan iki binadaki dört daire boşaltıldı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 16:30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Altun Sokak’ta bulunan bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşandı. Temel kazısı sırasında, istinat duvarı için kalıp yapılırken toprak kayması meydana geldi.

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İnşaatta çalışan Serhat Çelik kaçmaya çalışırken, ayağı demirlere takılıp düştü. Yaralanan Çelik, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

İnşaat temelinin bulunduğu alanın çevresindeki üçer katlı iki binada herhangi bir hasar meydana gelmediği görüldü. İki binadaki dört aile tedbir amaçlı tahliye edildi.

Hasar gören iki bina ise zabıta ekiplerince mühürlendi. Binaların durumuna uzman ekip tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında karar verilecek.

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Darıca belediyesi teknik başkan yardımcısı Abdullah Özkan incelemeler yapılana kadar ailelerin gidecek yakınları yoksa çevredeki otellere yerleştirileceklerini söyledi.