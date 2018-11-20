İnşaat sektöründe son durum: Yapı ruhsatında geçen yıla göre yüzde 40 düşüş

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,4 azaldı.

AA’nın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, bu yılın ilk dokuz ayında geçen yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü yüzde 55,1, değeri yüzde 44,7, daire sayısı yüzde 58,6 azaldı.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 105,9 milyon metrekare oldu. Bunun 54,9 milyon metrekaresi konut, 31,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 19,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak hesaplandı.

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Yapı sahipliğine göre, özel sektör 84,3 milyon metrekare ile en büyük payı aldı. Bunu 20,1 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri takip etti.

Daire sayısına göre ise toplam 485 bin 356 dairenin 441 bin 147’si özel sektör, 39 bin 262’si devlet sektörü ve 4 bin 947’si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Üç büyükşehir

İstanbul 12,4 milyon metrekare ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 7,4 milyon metrekare ile Ankara, 5 milyon metrekare ile İzmir izledi.

Yüz ölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak olarak belirlendi.

Daire sayılarına göre, İstanbul 62 bin 617 ile en yüksek payı aldı. İstanbul’u 27 bin 523 daire ile İzmir ve 23 bin 739 daireyle Ankara takip etti.

Daire sayısı en az olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Tunceli olarak kayıtlara geçti.