İnşaat mühendisi: Evde çatlak varsa bıçak ya da çubukla derinliği ölçülmeli

İzmir depremi sonrası “Yaşadığım bina sağlam mı” sorusu yeniden akıllara geldi. Yüksek inşaat mühendisi Mustafa Koçak binaların risk değerlendirmesi için yapılabilecekleri anlattı.

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Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) yönetim kurulu üyesi de olan Koçak binanın yaşının önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Özellikle 99 depremini görmüş binalarda daha sık hasar görülebilir. Özellikle binanın taşıyıcı sistemi kolon, kiriş çok kritik yapılar. Buralarda hasar meydana gelip gelmediğine bakmak lazım. Sadece deprem nedeniyle değil, binanın eskimesinden dolayı da hasar meydana gelebilir.”

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Koçak, binada hasar olduğu düşünülüyorsa yapılması gerekenleri şöyle anlattı: “Dairelerde boya, badana gibi çalışmalar olduğu için hasarlar çok fazla belli olmayabiliyor. Bunun için binalardaki bodrum katlardaki kolon ve kirişlere bakmak gerekiyor. Eski binalarda pas payı dediğimiz yerlerde dökülmeler meydana geliyor ve demirler ortaya çıkıyor. Bu demirlerin paslanma durumuna, incelmesine bakılabilir. Kolon ve kirişlerdeki çatlakların kontrol edilmesi gerekir. Şüphelenilen bir durum söz konusu ise DASK tarafından hasar tespit çalışması yapılması istenebilir. Eğer çok daha fazla endişesi varsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılabilir. İki çeşit tespit çalışması var. Bunlardan ilki hasar tespit çalışması. Hasar tespiti DASK tarafından yapılan ve özellikle deprem kaynaklı hasarların incelenmesidir. Binanın az, orta veya ağır hasarlı olup olmadığın tespit edilir. Riskli yapı tespiti ise daha kapsamlıdır. Özellikle bodrum kattaki kolon ve kirişlerdeki demirler ortaya çıktıysa, beton elinizle tuttuğunuzda parçalanıyorsa riskli yapı tespiti yapılması gerekiyor.”

DASK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki verdiği kurumların ilk olarak ‘çatlak ölçer’ ve yapıdaki donatı yerlerini tespit eden ‘paşometre’ ile tespitlerini yapıldığını belirten Koçak şöyle devam etti: “Evdeki bir çatlak gördükleri zaman o çatlağın derinliğini ölçmeleri gerekir. Bir bıçak ya da çubuk yardımıyla o çatlağın ne kadar derinliğe ulaştığına bakılmalıdır. Eğer çatlakta uzun bir derinlik varsa yani 5-10 santim arasındaysa kolonun içerisine kadar gidebilir ve bu risk oluşturur. Bu tip durumlarda riskli yapı analizi yaptırmakta fayda var.”