İnşaat malzemesi ithalatı aralık ayında dibe vurdu

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), inşaat malzemeleri ithalatının 2013 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğine işaret etti.

Fotoğraf: DHA

İMSAD’ın İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi sonuçlarına göre 183 bin ton ithalatın yapıldığı Aralık 2018’de 529 milyon dolar ithalatla 60 ayın en düşük seviyesi görüldü.

Reklam

Aynı dönemde 3.54 milyon ton olan ihracat da miktar olarak 2018’in en yüksek dördüncü aylık ihracatı olarak kaydedildi.

İMSAD’ın sektör ve kamuoyuyla paylaştığı ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi‘nde şu tespitler yer aldı:

Reklam

-Türkiye sanayi ürünleri ihracatı, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı ve inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracatı değer endeksleri ise aralık ayında son aylardaki hızlı artış sonrası gerileme sürecine girdi.

-Endeksler miktar olarak ise çok sınırlı gerilemeler gösterdi. Değer olarak daha yüksek düşüşler, ihracat birim fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.

-Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı Aralık 2017’de 1.85 dolar iken Aralık 2018’de 1.5 dolara indi. İnşaat malzemeleri sanayisi ihracat birim fiyatı Aralık 2017’de 0.55 dolar iken Aralık 2018’de 0.5 dolara geriledi. Aralık 2017’de 3.19 dolar olan inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise Aralık 2018’de 2.42 dolar oldu.