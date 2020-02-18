İnşaat malzemeleri sanayi endeksi ocakta yüzde 0.31 yükseldi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ocak ayında yüzde 0.31 yükseldi.

Fotoğraf: Nuhoğlu İnşaat

Bileşik Endeks’te yer alan bilgilere göre ocak ayında sert hava koşulları nedeniyle faaliyetlerde beklendiği gibi gerileme yaşandı; buna karşın güven ve beklentilerde artış sürdü.

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Güven Endeksi’nde dip seviyelerden toparlanma ocak itibarıyla beşinci ayına girdi. Faaliyetlerde yaşanan gerilemeye rağmen güven seviyesi temkinli ve kademeli artışını sürdürdü. Güven seviyesi ocak ayında bir önceki aya göre 0.7 puan arttı.

İMSAD değerlendirmesinde şöyle denildi: “Güven Endeksi’nin tüm unsurlarına yayılan iyileşmenin temkinli bir şekilde sürdüğü görüldü. Beklenti Endeksi’nde sınırlı bir artış yaşandı.

Beklentiler faaliyetlerdeki gerilemeye rağmen iyileşmeyi sürdürdü. Faaliyetlerdeki gerilemeye ve risklere rağmen beklentilerin yeni yıla artış ile başlaması ümit verici olarak nitelendirildi.

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Beklenti Endeksi aralık ayına göre 0.5 puan arttı. Beklenti Endeksi geçen yılın aynı dönem beklentilerinin ise 3.3 puan altında gerçekleşti. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde kademeli artış sürdü.

Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde sınırlı bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ocak ayında kuvvetli bir artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de arttı. Yurtiçi siparişlerdeki mevsimsel yavaşlamaya rağmen artan ihracat siparişleri üretim beklentilerini destekledi.

Beklentilerde kademeli ve yavaş bir iyileşme eğilimi oluştu. Ekonomiye güven de kademeli olarak iyileşirken, inşaat sektöründeki sorunlar beklentiler üzerinde sınırlayıcı etkiler yaratmaya devam etti.

İhracat ve ona bağlı olarak üretim, beklentilerdeki iyileşmeyi sürükleyen iki unsur olarak öne çıktı, yatırım eğilimi ise halen zayıf kaldı.”