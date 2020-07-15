İnşaat izlemeyi sevenlere ‘dev hizmet’: Paravana seyir pencereleri

İzmit Ömerağa Mahallesi’nde yapımı devam eden iş merkezi inşaatının etrafı paravanlarla kapatıldı. Müteahhit firma, paravan üzerine televizyon figürleri yerleştirerek şantiye izleme pencereleri oluşturdu.

Fotoğraf: DHA

Meraklı vatandaşlar İstiklal Caddesi üzerinde bulunan inşaatın paravanındaki bu alanlardan şantiyede devam eden çalışmaları izleyebiliyor.

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‘Televizyonda olsa evlilik programlarından daha çok izlenir’

İnşaatı izleyen vatandaşlardan Ahmet Gün şunları söyledi: “Valla çok mantıklı. Gayet esprili olmuş. Şahsen, denk geldiği zaman ben de bakıyorum. Aynı zamanda iş makineleri oldukça merak uyandırıyor insanlarda, seyrediyorlar. Ben kendim de endüstriyel makinaları izlemeyi çok seviyorum açıkçası. Bu tip şantiyeler, iş makineleri televizyonda olsa evlilik programlarından daha çok seyredilebilir”.

Diğer bir ‘izleyici‘ Göksel Tamer de “Türk toplumu olarak biz inşaat izlemeyi seviyoruz. Güzel, hoş olmuş. Merak ettim, ben de baktım. İçeride inşaat var” dedi.