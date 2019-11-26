İnşaat devi maaşları ödemedi, işçiler hacizlik oldu

ALİ YILMAZ

Sektörün önde gelen firmalarından Gentes İnşaat’ta aylardır maaş alamayan işçiler, şirket merkezi önünde eyleme başladı. Şirketin, Cezayir’deki otel projesini yapan işçiler, maaş alamadığı için hacizlik duruma düştü.

Temeli 30 yıl kadar önce atılan Gentes İnşaat, çoğu Rusya olmak üzere Kazakistan, Letonya, Azerbaycan ve Gürcistan’da bir dizi proje üstlendi.

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İnşaat devinin Cezayir’de devam eden projelerinden bir oteli inşa eden işçiler üç aydır maaş alamıyor.

Maaş alamadığı için, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan işçiler, icralık duruma düştü.

İşçiler, alacaklarının ödenmesi için İYİ Sen (İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası) öncülüğünde bir araya geldi. İşçiler, şirket merkezinin bulunduğu Yeşilköy’deki Dünya Ticaret Merkezi önünde eylem yapıyor.