İnşaat alanında toprak kayması: İki işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu iki işçi hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi Beyazıtlı Caddesi’nde bir inşaat alanında kazı yapılırken toprak kayması meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı.
Olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. 40 dakikalık çalışmanın ardından işçiler toprak altından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde işçiler Cengiz Yıldırım (28) ve Alaaddin Zevkli’nin (60) hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine giden Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, tedbir amaçlı iki apartmanın tahliye edileceğini söyledi.