İngiltere’nin Birmingham şehrinde beş camiye saldırı

İngiltere’de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham kentinde, gece saatlerinde beş camiye saldırı olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre kent polisine yerel saatle sabaha karşı 02:30’da gelen ihbarda, bir adamın elindeki balyozla caminin camlarını kırdığı bildirildi.

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45 dakika sonra Erdington’daki bir diğer camide de benzer bir saldırının düzenlendiği ihbarı yapıldı.

Yerel saaatle sabah 10:00’a kadar üç ayrı belediyenin sınırlarında daha camilere zarar verildiği açıklandı.

Şiddet olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturmaya terörle mücadele şubesi ekiplerinin de dahil edildiği duyuruldu.

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İngiltere’nin en büyük ikinci kenti olan Birmingham’da nüfusun yaklaşık dörtte biri Müslüman.