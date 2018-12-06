İngiltere’den garanti: Wikileaks’in kurucusu Assange başka ülkeye gönderilmeyecek

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde yaşayan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın büyükelçilikten ayrılsa da başka bir ülkeye iade edilmeyeceği konusunda İngiliz yetkililerin garanti verdiğini söyledi.

Moreno, Assange’ın hukuk ekibinin konu üzerinde çalıştığını ifade etti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012’den bu yana Londra’daki Ekvador büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

Britanya mahkemesi, Assange’ın 2010’da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç’e iadesine karar vermişti.

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Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012’de İsveç’e iadesi halinde ABD’ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange’ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve kendisine vatandaşlık vermişti.