İngiltere’de vaka artışını azaltmak için üç seviyeli sistem

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 vakalarındaki artış hızını azaltmak için üç aşamalı bir kısıtlama sistemi teklifinde bulundu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Johnson, sistemin ülkede uygulanan karışık ve anlaşılması zor olan kısıtlamaları standardize etmek amacıyla kurulduğunu belirtti. Yeni sistem bugün parlamentoda oylanacak.

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Teklifin kabul edilmesi halinde çarşambadan itibaren ‘çok yüksek’ alarm seviyesinde olan yerlerde barların ve pubların kapatılması ve düğünlerin yasaklanması gibi tecrit önlemleri uygulanacak.

Yeni sisteme göre diğer iki alarm seviyesi ‘orta’ ve ‘yüksek’ olarak belirlendi. Okullar, restoranlar ve çoğu işyerleri ‘çok yüksek’ riskli bölgelerde bile açık kalmaya devam edecek.

Üç aşamalı sistem İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’yı kapsamıyor.