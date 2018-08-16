İngiltere’de stoklarda TL kalmadı: Değer kaybı nedeniyle talep patlaması

İngiliz inews gazetesi, Türk Lirası’nın sterlin karşısında değer kaybetmesi ardından yüksek talep nedeniyle Türk Lirası stoklarının İngiltere’de tükendiğini yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre gazete Türk Lirası satın alanların sterlinin yükselen değerinden faydalanmak isteyen İngiliz tatilciler olduğunu tespit etti. İngiliz Posta Merkezi, bazı şubelerinde yoğun Türk Lirası talebine yetişmekte zorlandığını belirterek özür diledi.

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Posta Merkezi’nden bir sözcü şöyle dedi: “Şu anda tüm Posta Merkezi ağlarında yoğun bir şekilde Türk Lirası tedarikini sağlıyoruz. Bununla birlikte eşi benzeri görülmemiş bir talep nedeniyle az sayıdaki şubemizin stokları azalıyor. Önümüzdeki 24 ila 36 saat arasında, kısıtlı stoku bulunan bu şubelerimizin stoklarını yenilemeyi umuyoruz. Eğer kur satın alırken gecikme yaşayan müşterimiz varsa kendilerinden özür dileriz.”

Gazete, Thomas Cook şirketinin döviz alım-satım biriminin de Türk Lirası stokunun tükenmekte olduğunu yazdı. 2018’de İngiltere’den yapılan Türkiye tatil rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 63 arttığını hatırlatan Thomas Cook şu açıklamayı yaptı: “Antalya havaalanının yoğunluğu hali hazırda, Thomas Cook müşterilerinin en fazla kullandığı İspanya’nın Palma de Mallorca havaalanın yoğunluğunu geçmiş durumda.”