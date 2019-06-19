İngiltere’de ‘başını sokacak yer’ arayan adam hapse girebilmek için muzla banka soydu

İngiltere’de evinden atılan ve hapse girebilmek için silah süsü verdiği muzla banka soyan bir adam soygun ve ‘sahte silah’ bulundurmaktan 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Independent gazetesinin haberine göre Laurence James Vonderdell adlı adam, 25 Mart’ta Bournmouth kentindeki Barclays Bank’ın bir şubesine girerek görevliye bir poşete sardığı muzu doğrulttu ve bankadan 1200 sterlinle (Yaklaşık 8,800 lira) ayrıldı.

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Daha sonra sokakta bir polis memuruna ‘tutuklanmak istediğini’ söyleyen Vonderdell’a polis tarafından ‘karakola gitmesi’ tavsiye edildi.

Yürüyerek yaklaşık 3 kilometre mesafedeki karakola giderek parayı teslim eden Vonderdell, “Amacım kimseyi incitmek değildi. Sadece başımı sokabilecek bir yer bulmak için bunu yaptım” dedi.