İngiltere’de 15 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuğa ırkçı saldırı

İngiltere’nin Huddersfield şehrinde yaşayan 15 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk İngiliz bir öğrenci tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

Independent’ın haberine göre, daha önce maruz bırakıldığı ırkçı saldırılar sonucu kolu kırılan Jamal, İngiliz öğrenci tarafından yere yatırıldı ve kafasına su döküldü.

Video ayrıca, Jamal’a saldıran kişinin”seni boğacağım” dediği belirtiliyor.

Olayın ardından polis İngiliz çocuğu sorguladı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayrıca başlatılan yardım kampanyasında Suriyeli mülteci çocuk ve ailesine yardım için dokuz saatte 33 bin İngiliz sterlini yardım toplandı.

A 16 year old Syrian refugee being bullied at Almondbury High School in Huddersfield! Jamaal only came to the UK 2 years ago after escaping from the horrendous war in Syria. And this is what he comes to??? 😡😡

Please SHARE so this bully can be caught!!!#NoToBullying pic.twitter.com/BrtNbsab3L

— Nash (@Nashraf14) November 27, 2018