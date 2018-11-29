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Yaramazlara biraz batar!

İngiltere’de 15 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuğa ırkçı saldırı

İngiltere’nin Huddersfield şehrinde yaşayan 15 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk İngiliz bir öğrenci tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

Fotoğraf videodan alınmıştır

Independent’ın haberine göre, daha önce maruz bırakıldığı ırkçı saldırılar sonucu kolu kırılan Jamal, İngiliz öğrenci tarafından yere yatırıldı ve kafasına su döküldü.

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Video ayrıca, Jamal’a saldıran kişinin”seni boğacağım” dediği belirtiliyor.

Olayın ardından polis İngiliz çocuğu sorguladı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ayrıca başlatılan yardım kampanyasında Suriyeli mülteci çocuk ve ailesine yardım için dokuz saatte 33 bin İngiliz sterlini yardım toplandı.

Kız kardeşi bileklerini keserek intihara kalkışmıştı

Jamal ve aynı okulda eğitim gören kız kardeşinin de daha önce ırkçı saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Genç kızın uğradığı ırkçı saldırılarla kendini okuldaki tuvalete kilitlediği, gözlüklerini kırıp camlarıyla bileklerini kesmeye çalıştığı öğrenildi.

 


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