İngiltere ve Galler’in ‘corona’ verileri: Erkekler iki kat fazla öldü; 14 yaş altı can kaybı olmadı

İngiltere ve Galler’de yeni tip corona virüsüne bağlı ölümlerde hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun, erkekler ve altta yatan rahatsızlığı bulunan yaşlılar olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere ve Galler’de şu ana kadar teyit edilmiş 12 binin üstüne ‘corona’ bağlantılı can kaybı var ancak bakım evleri gibi yerler de dahil edildiğinde bu sayının çok daha yüksek olduğu belirtildi.

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Ulusal İstatistik Ofisi’nin (UİO) verilerine göre, mart ayında hayatını kaybedenlerin yüzde 8’i corona virüsü nedeniyle öldü. Bu, demans ve Alzheimer’dan sonraki en yüksek ölüm sebebi oranı.

Ölenlerin yüzde 90’ından fazlasında, kalp yetmezliği en yaygını olmak üzere altta yatan en az bir sağlık sorunu bulunuyordu. Erkeklerin ölüm oranının kadınlardan iki kat fazla olduğu görüldü.

Veriler ayrıca erkeklerde 55, kadınlarda ise 65 yaşın üstünde ölüm oranının ciddi biçimde arttığını gösterdi. Beş ölümden biri 80-84 yaş aralığında görülürken, 14 yaş altı kimse hayatını kaybetmedi.