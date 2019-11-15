İngiltere, Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD şüphelisini tutukladı

Türkiye’nin IŞİD şüphesiyle sınır dışı ettiği 26 yaşındaki kişi İngiliz polisi tarafından Britanya’nın başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda tutuklandı.

Londra polisi konuyla ilgili “Şahıs terörist eylem hazırlığında olduğu şüphesiyle tutuklandı” açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin elinde bulunan IŞİD şüphelilerini vatandaşı oldukları ülkelere iadesine 11 Kasım tarihinden itibaren başlayacağını söylemişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da çeşitli şekillerde Türkiye’nin kontrolüne geçen 200 civarında IŞİD’li olduğunu söylemişti.

Yaklaşık 10 bin civarı IŞİD’li ve onların on binlerce yakını şu anda Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürt güçleri tarafından çeşitli hapishane ve kamplarda tutuluyor.

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ABD yönetimi de Avrupalı ülkelere IŞİD’e katılmak için Suriye’ye gelen vatandaşlarını geri alma konusunda baskı yapıyor.