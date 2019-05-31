İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth meğer at yarışı zenginiymiş!

Tahtta 67 yılı deviren İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in yarış atlarından 7 milyon 768 bin 448 sterlin (57 milyon lira) kazandığı ortaya çıktı.

Kraliçe, ‘Politologue’ adlı atını besliyor. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Daily Mail’deki habere göre kraliçenin atları 31 yılda 3 bin 205 yarışa katıldı ve 534 yarış kazandı.

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Atları ve köpekleri çok sevdiği bilinen 93 yaşındaki kraliçenin ilk yarış kazanan atı 1953’te Kraliyet Hunt Kupası’nın birinciliğini elde eden ‘Choir Boy’ olmuştu. Ancak, yukarıda belirtilen tutar son 31 yılın verileri göze alınarak hesaplandığı için o yarışın kazancı kraliçenin yarışlardan elde ettiği servete dahil edilmedi.

Birçok yarışı kazanan kraliçenin atlarının kazanamadığı yarışlardan biri Epsom Derby. Atlar, ülkenin en prestijli at yarışı olan 18 Haziran’daki Kraliyet Ascot Yarışları’nda da yarışacak.